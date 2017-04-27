22:31 26 апреля 2017 2

Турецкие археологи изучат останки российского военного ФОТО: hurriyetdailynews.com

В провинции Ардаган на северо-востоке Турции во время строительных работ был найден гроб с телом русского генерала. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News.

Строители, копавшие котлован для закладки фундамента обнаружили гроб с православным крестом, после чего решили вызвать полицию. Прибывшие на место криминалисты вскрыли гроб, в котором находился скелет человека, облаченный в военную форму, сообщают «Известия» со ссылкой на турецкие СМИ.

Останки, предположительно, принадлежат русскому генералу, который проживал в данном районе Турции после 1878 года, когда данная территория перешла под контроль Российской Империи в результате русско-турецкой войны, уточняет телеканал 360.

Турецкая полиция после проведениях необходимых экспертиз планирует передать тело местным археологам для дальнейшего изучения.