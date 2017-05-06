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06 мая 2017
05 мая 2017
14:18  06 мая 2017 0

Ален Делон объявил об уходе из кинематографа

Ален Делон с первых ролей стал любимцем зрителейФото: Википедия

Кинозвезда и секс-символ мирового кино 1960-1980-х годов уходит на пенсию — об этом сообщил сам Ален Делон.

81-летний французский артист Ален Делон заявил, что завершает актерскую карьеру. По словам артиста, осенью он снимется в последнем фильме.

«Это будет мой самый последний фильм, я как боксёр, который не хочет проводить лишний бой, не хочу сниматься в лишнем фильме», — цитирует RT слова Делона, сказанные во время церемонии на международном кинофестивале в Льеже.

Ален Делон раскрыл секрет, что его партнершей в новом фильме станет известная актриса Жюльет Бинош. Первоначально планировалось, что в картине сыграет Софи Марсо.

«Жюльет — прекрасная актриса, она мне очень нравится. Сценарий фильма будет посвящён истории любви мужчины моего возраста и 50-летней женщины», — добавил артист.

Ален Делон дебютировал в кино в 1957 году вскоре после демобилизации из армии и возвращения с войны в Индокитае. Уже через два года он стал суперзвездой после фильма «На ярком солнце». В общей сложности Делон снялся почти в сотне кинофильмов.

Ранее Делон уже говорил о намерении уйти из кино. Но, тем не менее, снялся в 2008 году в роли Гая Юлия Цезаря в фильме «Астерикс на Олимпийских играх». А в 2012 году появился на экране в российской комедии «С новым годом, мамы!»

На протяжении многих лет на традиционный вопрос: «С кем бы вам хотелось поужинать?», — французы неизменно называют Делона кандидатом номер один. «Я просто не могу поверить, — говорит актер. — До сих пор!».

Евгений Лазарев
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