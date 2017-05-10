Россиянам начнут выдавать продовольственные карточки

20:52 10 мая 2017 3

В России вновь вводят продовольственные карточки на продукты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Идея введения продовольственных карточек для малоимущих граждан получила одобрение в Минэкономразвития и Министерстве финансов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«У нас есть согласование с Минэкономразвития. Теперь нас поддержало Министерство финансов. Встречались с министром, и наши коллеги пришли к единому мнению, что эта программа заслуживает внимания», — цитирует слова Мантурова «Национальная служба новостей». Он отметил, что программа может быть запущена в 2017 году.

Программа адресной продовольственной помощи рассчитана на малоимущих россиян, которые не могут позволить себе покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу и свежие овощи, уточняет портал «Русская планета». Действие программы будет распространяться только на продукцию отечественных производителей.

Издание уточняет также, что система продовольственных карточек будет базировать на банковских картах «Мир». Ежемесячно на карту будет зачисляться определенное число баллов, на которые можно приобрести продукты питания. По продовольственным карточкам нельзя будет купить табак и алкоголь.

Для реализации программы продовольственной помощи малоимущим нужно решить не только вопросы с ее финансированием, но и детально проработать сам механизм работы карточек, считает заведующий сектором исследований АПК Института экономики РАН Борис Фрумкин. В интервью бизнес-агентству «Экономика сегодня» он заявил, что предполагаемые объемы финансирование оцениваются в 300 млрд рублей и вряд ли эти средства будут выделены в течение одного года. Он отметил, что вся поддержка сельского хозяйства по госпрограмме в этом году находится на уровне 216 млрд рублей.

«Каждому члену малоимущей семьи будет начисляться баллами на карту примерно по 1400 рублей. Кто сможет претендовать на эту поддержку? Все те, кто получает доходы ниже прожиточного минимума на членов семьи. Эти люди и сегодня получают различную социальную поддержку от государства», — отметил эксперт.