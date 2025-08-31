Скабеева одним словом оценила фото, где смеются Лукашенко и Алиев

Скабеева прокомментировала фото Лукашенко и Алиева словом «ситуация»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко и Алиев встретились на саммите ШОС
Лукашенко и Алиев встретились на саммите ШОС Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала совместную фотографию президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Азербайджана Ильхама Алиева. На кадре лидеры двух стран запечатлены смеющимися.

«Ситуация», — лаконично отметила Скабеева. Сообщение она опубликовала в своем telegram-канале. Лукашенко и Алиев встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая проходит в китайском городе Тяньцзинь.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев пока не провели личную беседу в рамках саммита ШОС. При этом Ушаков подчеркнул, что представители российской делегации поддерживают активный диалог с азербайджанскими коллегами.

На месте событий работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. За всеми актуальными новостями о событиях на саммите ШОС следите в новостной сюжете агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала совместную фотографию президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Азербайджана Ильхама Алиева. На кадре лидеры двух стран запечатлены смеющимися. «Ситуация», — лаконично отметила Скабеева. Сообщение она опубликовала в своем telegram-канале. Лукашенко и Алиев встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая проходит в китайском городе Тяньцзинь. Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев пока не провели личную беседу в рамках саммита ШОС. При этом Ушаков подчеркнул, что представители российской делегации поддерживают активный диалог с азербайджанскими коллегами. На месте событий работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. За всеми актуальными новостями о событиях на саммите ШОС следите в новостной сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...