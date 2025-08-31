Ученые предупредили о новой зоне мегаземлетрясений

Из-за нового тектонического разлома, который формируется под Атлантическим океаном, могут начаться мощные землетрясения и цунами. Отмечается, что в самой акватории относительно спокойно, но Португалия в прошлом испытывала землетрясения. Эта информация следует из результатов исследований в журнале Nature Geoscience.
«Великое Лиссабонское землетрясение магнитудой 8,5-8,7 в 1755 году, в результате которого движение грунта, цунами и пожары вызвали масштабные разрушения в Португалии и унесли жизни десятков тысяч человек», — указано на сайте журнала.
Согласно результатам исследования, на протяжении миллионов лет вода просачивалась в горные породы, постепенно снижая их прочность. Этот процесс способствовал формированию новой обширной субдукционной зоны в Атлантическом океане. В перспективе данная зона может стать источником сильнейших землетрясений, цунами и движения литосферных плит, что, в свою очередь, может привести к слиянию Африки, Европы и Америки в единый суперконтинент.
