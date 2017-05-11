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11 мая 2017
18:05  11 мая 2017 0

В ЦИК нашли объяснение высоким доходам Эллы Памфиловой

Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, памфилова элла
Элла Памфилова в прошлом году занималась продажей и покупкой недвижимостиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Центризбиркоме объяснили высокие доходы главы Эллы Памфиловой продажей недвижимости. Ранее на сайте ЦИК появилась декларация Памфиловой, которая сообщила о доходе за 2016 год в сумме 30,6 млн рублей.

«Задекларированный доход суммарно образуют зарплата за год и средства, вырученные от продажи дома и земельного участка», — сообщили «Федеральному агентству новостей» в пресс-службе ЦИК. Там также уточнили, что после сделки по продаже Памфилова приобрела другой объект недвижимости, который также отражен в декларации.

На посту уполномоченного по правам человека в России Элла Памфилова в 2015 году задекларировала доход в 7,6 миллиона рублей, что в четыре раза меньше нынешней суммы.

Нина Калинина
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