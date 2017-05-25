{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,27
Динамика за 2 недели
Евро 62,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 мая 2017
Главные новости Москвы
07:51  25 мая 2017 23

Пушков ответил Трампу, призвавшему привлечь Россию «к ответу за Крым»

Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Пушков., пушков алексей
Сенатор считает, что политика Трампа приведет отношения РФ и США в тупикФото: duma.gov.ru
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
все новости сюжета

Идея «привлечь» Россию в ответственности за Крым», высказанная американским президентом Дональдом Трампом, гарантирует тупик в отношениях между РФ и США. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Трамп встраивается в логику Брюсселя. Но идея „привлечь Россию к ответственности за Крым“ очень непродуктивна. Гарантирует лишь тупик в отношениях», — написал сенатор в микроблоге в Twitter. Таким образом Пушков прокомментировал высказывание Трампа о том, что Россию следует наказать санкциями за действия на востоке Украины и в Крыму.

Ранее Трамп поддержал «трансатлантическое единство» в отношении санкций против России, напоминает агентство Nation News.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров