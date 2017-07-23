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23 июля 2017
22 июля 2017
Главные новости Москвы
10:47  23 июля 2017 0

Перед Волочковой в Крыму расступилось море. ФОТО

Снимки балерины с отдыха неизменно активно обсуждаютсяФото: Илья Московец © URA.RU

Очередные снимки балерины Анастасии Волочковой, позирующей в купальнике на берегу моря, снова стали поводом для горячего обсуждения в социальных сетях. На этот раз артистке даже не пришлось садиться на шпагат.

Пользователи соцсетей обвинили Волочкову (либо человека, который ведет ее соцсети) в неумелом использовании графических редакторов. На очередном снимке, которым артистка поделилась в Instagram, поклонники балерины заметили странные очертания Черного моря за плечом Волочковой.

«Плечико мастерски подрезала. За Настиным левым плечом море сломалось, — пишут злопыхатели. — Настя, когда фотошопите свою фигуру, следите за тем, чтобы не исказились другие объекты». «Ой, и правда горизонт поплыл! — соглашаются комментаторы. — А что рихтовали? Я тоже не умею фотошопить». «О, святейшая и добрая, даже Черное море расступилось перед ней. Не хочу верить, что это фотошоп», — отвечают им другие.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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