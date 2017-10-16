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16 октября 2017
15 октября 2017
04:57  16 октября 2017 0

Жители США засняли момент удара молнии в НЛО. ВИДЕО

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, нло, инопланетяне, космическая тарелка
Эксперты уверены: объект, сконструированный на Земле, не выдержал бы удара такой силыФото: depositphotos.com © URA.RU

В Соединенных Штатах Америки жители штата Делавэр выложили видеозапись, где молния попадает в неопознанный летающий объект (НЛО). Со слов экспертов, ни один сконструированный на земле объект не выдержал бы такого удара.

«Федеральное агентство новостей» сообщает, что непонятный инцидент произошел в штате Делавэр 14 октября 2017 года. Согласно предварительным данным, странный летающий объект завис в воздухе. Как считают уфологи, НЛО специально планировал подзарядиться от удара молнии.

Как можно увидеть на видеозаписи, в небе появляется зависший неопознанный летающий объект, в который попадает молния, однако атмосферный электрический заряд не нанес никакого урона странному аппарату, передает телеканал 360.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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