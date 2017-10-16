В Соединенных Штатах Америки жители штата Делавэр выложили видеозапись, где молния попадает в неопознанный летающий объект (НЛО). Со слов экспертов, ни один сконструированный на земле объект не выдержал бы такого удара.
«Федеральное агентство новостей» сообщает, что непонятный инцидент произошел в штате Делавэр 14 октября 2017 года. Согласно предварительным данным, странный летающий объект завис в воздухе. Как считают уфологи, НЛО специально планировал подзарядиться от удара молнии.
Как можно увидеть на видеозаписи, в небе появляется зависший неопознанный летающий объект, в который попадает молния, однако атмосферный электрический заряд не нанес никакого урона странному аппарату, передает телеканал 360.