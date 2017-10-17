22:42 17 октября 2017 0

Число льготных категорий сокращается Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России выросло количество жалоб на качество детского питания в образовательных учреждениях. Об этом сообщила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова на заседании в Общественной палате РФ.

Кузнецова заявила, что в последнее время произошло несколько громких инцидентов, связанных с этой проблемой. Она вспомнила о массовом отравлении школьников в поезде «Челябинск—Санкт-Петербург» и о госпитализации более двух десятков детей после отравления в школьной столовой Магадана.

Омбудсмен отметила, что в сельской местности существует ряд проблем, связанных с организацией качественного питания, и предложила решать их с помощью доставки еды.

Кузнецова подчеркнула, что сейчас сокращаются льготные категории детей, который получают бесплатное питание. «Недостаточно обеспечивается диетическое и специальное питание для детей с редкими заболеваниями», — приводит ее слова РАПСИ. Мониторинг обнаружил снижение числа учащихся, получающих горячее питание. Кузнецова сказала, что регионы, где отмечены эти тенденции, уже «взяты под контроль».

Она отметила, что в настоящее время в Госдуме России создана группа, которая займется ужесточением законодательства в данной сфере.