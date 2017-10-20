03:50 20 октября 2017 0

Автомобиль Дафне Каруаны Галиции был взорван неподалеку от ее дома Фото: Youtube (скрин)

Автомобиль мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции был взорван при помощи пластичной взрывчатки чешского производства «семтекс». Мощность взрывного устройства составила около 500 грамм в тротиловом эквиваленте.

По информации правоохранительных органов Мальты, взрывное устройство, закрепленное на машине журналистки, было приведено в действие дистанционно при помощи мобильного телефона, сообщает Nation News.

С начала массового производства «семтекса» были выпущены десятки тысяч тонн данного типа взрывчатки, около тысячи тонн оказались в руках различных террористических группировок. Именно «семтекс» был использован террористами при подрыве пассажирского авиалайнера в небе над Шотландией в 1988 году.

Как ранее сообщало «URA.RU», 53-летняя Дафне Каруана Галиция погибла на прошлой неделе. Автомобиль взорвался неподалеку от дома журналистки, которая стала известной благодаря тому, что при изучении материалов «панамского архива» обнаружила в там компромат на премьер-министра Мальты Джозефа Муската. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж назначил награду в размере 20 тыс. евро за информацию об убийцах Галиции.