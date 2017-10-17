04:12 17 октября 2017 0

Автомобиль Дафне Каруаны Галиции взорвали, когда она выезжала из своего дома на Мальте Фото: Twitter / @JulianAssange

Основатель и главный редактор портала WikiLeaks Джулиан Ассанж готов выплатить вознаграждение за информацию, которая помогла бы разоблачить убийц мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции. О своих намерениях Ассанж заявил на своей странице в сети Twitter.

«Потрясён смертью мальтийской журналистки и блогера Дафне Каруаны Галиции, которая была убита сегодня днём недалеко от собственного дома с помощью бомбы в автомобиле, — приводит заявление Ассанжа RT. — Я предлагаю вознаграждение в 20 € тысяч за информацию, которая приведёт к разоблачению её убийц».

Как ранее писало «URA.RU», 53-летняя Галиция погибла при взрыве автомобиля, когда выезжала из своего дома на Мальте. Ранее журналистка и блогер занималась изучением «Панамского архива», в котором нашла документы, указывающие на коррупционные связи действующего премьер-министра Мальты Джозефа Муската. Несмотря на обвинения, Мускат переизбрался на очередной срок. Ранее Галиция заявляла об угрозах, поступавших в ее адрес от неизвестных лиц.