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17 октября 2017
16 октября 2017
04:12  17 октября 2017 0

Ассанж назначил награду за информацию об убийцах мальтийской журналистки

Автомобиль Дафне Каруаны Галиции взорвали, когда она выезжала из своего дома на МальтеФото: Twitter / @JulianAssange

Основатель и главный редактор портала WikiLeaks Джулиан Ассанж готов выплатить вознаграждение за информацию, которая помогла бы разоблачить убийц мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции. О своих намерениях Ассанж заявил на своей странице в сети Twitter.

«Потрясён смертью мальтийской журналистки и блогера Дафне Каруаны Галиции, которая была убита сегодня днём недалеко от собственного дома с помощью бомбы в автомобиле, — приводит заявление Ассанжа RT. — Я предлагаю вознаграждение в 20 € тысяч за информацию, которая приведёт к разоблачению её убийц».

Как ранее писало «URA.RU», 53-летняя Галиция погибла при взрыве автомобиля, когда выезжала из своего дома на Мальте. Ранее журналистка и блогер занималась изучением «Панамского архива», в котором нашла документы, указывающие на коррупционные связи действующего премьер-министра Мальты Джозефа Муската. Несмотря на обвинения, Мускат переизбрался на очередной срок. Ранее Галиция заявляла об угрозах, поступавших в ее адрес от неизвестных лиц.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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