03:33 28 октября 2017 0

Глава венгерского МИД отметил, что интеграция Украины невозможна из-за скандального закона Фото: Министерство иностранных дел Венгрии

Саммит «НАТО-Украина», намеченный на декабрь 2017 года, может не состояться из-за вето, наложенного Венгрией. Как заявили в МИД страны, данная мера связана с принятым Украиной законом об образовании.

«Венгрия не может поддержать интеграционные устремления Украины, поэтому она наложила вето на созыв саммита НАТО-Украина в декабре», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиджарто на пресс-конференции в пятницу в Будапеште.

Глава министерства подчеркнул, что до начала сентября Венгрия была самым громким и активным сторонником интеграционных устремлений Украины, говорится в сообщении пресс-службы МИД Венгрии.

Как сообщает RT, для того, чтобы саммит «НАТО — Украина» состоялся, необходимо согласие всех членов альянса.

Как ранее писало «URA.RU», закон об образовании, принятый Киевом, вызвал острую реакцию со стороны не только России, но и ряда других государств, в том числе и Венгрии, которая пообещала блокировать в Евросоюзе любые инициативы Украины и посоветовала Киеву забыть о европейском будущем страны. Скандальный документ фактически запретил обучение на любых языках, кроме украинского, в средних и старших классах школ.