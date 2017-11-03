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03 ноября 2017
02 ноября 2017
Главные новости Москвы
09:51  03 ноября 2017 0

Успенская намерена отнять геев у Бузовой

Раньше Успенская была звездой гомосексуалистовФото: Wikimedia Commons

Многократная обладательница премии «Шансон года» Любовь Успенская устраивает концерт в тот же день, что и Ольга Бузова. Очевидно, таким образом она хочет переманить аудиторию телеведущей, которая ранее принадлежала ей.

«Королева городского романса» решила дать свой сольник, пригласив семь музыкантов из разных городов России, которые выйдут на сцену вместе с ней. Назначив свое выступление в тот же день, что и Бузова, Успенская пытается переманить потенциальную аудиторию бывшей участница «Дома-2», сообщает издание «Дни.ру».

Дело в том, что Бузову называют гей-королевой за частое выступление в гей-клубах и за что, что представители секс-меньшинств очень любят ее песни. Ее грядущее сольное выступление называют большим гей-парадом, замаскированным под поп-концерт. Но прежде главными звездами у гомосексуалистов были Пугачева и Успенская. Последняя — из-за яркой внешности и стремления к вечной молодости.

Ранее за 63-летней Любовью Успенской заметили серьезные изменения во внешности. Многие не сразу узнали ее — явно похорошела. Некоторые считают, что она окунулась в новое любовное приключение.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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