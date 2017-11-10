Глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что в ближайшее время у Украины могут появиться проблемы, связанные с национальными интересами Киева.
По словам политика, Румыния и Венгрия открыто выступают против политики Украины в отношении ее интересов. Так, к примеру, из-за вето Венгрии в декабре 2017 года не состоится встреча комиссии НАТО — Украина на уровне министров иностранных дел. Вместо этого на встречу позовут Грузию, сообщает телеканал 360.
При этом глава польского МИД подчеркнул, что Варшава никогда не поставит знак равенства между запрещенной в России повстанческой армией (УПА) и Армией Крайовой (АК), так как последняя не применяла политику уничтожения населения на территории боев с нацистскими оккупантами. Со стороны УПА такая политика проводилась, передает «Федеральное агентство новостей».
Отметим, что на этой неделе президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его коллега Петр Порошенко должен очистить руководство Украины от людей, придерживающихся националистических и антипольских взглядов.