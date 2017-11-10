Руководство США намерено принять участие в реформе системы здравоохранения Украины. Американцы уже начали искать подрядчиков для выполнения этих работ.
Правительство США планирует создать реальную конкуренцию на украинском рынке трудоустройства врачей. Сейчас в этой сфере наблюдается рост коррупции из-за огромного разрыва в уровне зарплат в различных больницах. В некоторых клиниках ежемесячные доходы врачей достигают 25 тысяч долларов, тогда как в среднем по стране медперсонал получает в районе 200 долларов в месяц, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Кроме того, американские подрядчики должны способствовать восстановлению либо модернизации инфраструктуры и оборудования в клиниках. В первую очередь, речь идет о тех больницах, которые были затронуты конфликтами.
В сентябре в Киеве сотни медицинских работников вышли на акцию протеста против реформы отрасли, пишет RT. Врачи потребовали выплаты долгов и увеличения финансирования сферы здравоохранения.