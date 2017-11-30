Диана Шурыгина заявила, что ей нравится замужество. Девушка не замечает, как быстро летит время, и даже забыла отметить полгода своей свадьбы с Андреем Шлягиным.
В интервью корреспонденту портала «Дни.ру» Шурыгина призналась, что забыла о памятной дате и была приятно удивлена сюрпризом, который ей устроил муж. По словам девушки, Андрей Шлягин устроил домашний квест с поиском подарка. «Упаковал его в кучу бумаги… Словом, удивил меня», — делится Диана.
О детях пара пока не думает. Сначала нужно получить образование и стабильную работу. «Уже потом можно будет говорить о беременности», — ответила Шурыгина.
Также в планах у Дианы заниматься музыкой. Девушке нравится записывать треки, она хотела бы начать сольную карьеру певицы.