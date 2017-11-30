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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:14  30 ноября 2017 2

Шурыгина ответила на вопрос о беременности

Девушка не обращает внимания на негатив в СетиФОТО: Wikimedia Commons

Диана Шурыгина заявила, что ей нравится замужество. Девушка не замечает, как быстро летит время, и даже забыла отметить полгода своей свадьбы с Андреем Шлягиным.

В интервью корреспонденту портала «Дни.ру» Шурыгина призналась, что забыла о памятной дате и была приятно удивлена сюрпризом, который ей устроил муж. По словам девушки, Андрей Шлягин устроил домашний квест с поиском подарка. «Упаковал его в кучу бумаги… Словом, удивил меня», — делится Диана.

О детях пара пока не думает. Сначала нужно получить образование и стабильную работу. «Уже потом можно будет говорить о беременности», — ответила Шурыгина.

Также в планах у Дианы заниматься музыкой. Девушке нравится записывать треки, она хотела бы начать сольную карьеру певицы.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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