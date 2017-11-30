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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
20:32  30 ноября 2017 0

Во Францию завезли радиоактивные грибы из России

Алексей Орлов на Агрофоруме-2017. Екатеринбург, грибы, вешенки
Продукты питания тщательно проверяютФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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Руководитель Агентства ядерной безопасности Франции Пьер-Франк Цеве заявил о выявлении следов цезия в грибах, привезенных из России. Контроль над импортируемым продовольствием был усилен после так называемого «рутениевого скандала».

Между тем в середине сентября 2017 года повышенное содержание цезия было выявлено и в грибах, собранных непосредственно во Франции. Тогда это связали с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, пишет также РБК.

Как сообщало «URA.RU», попытки увязать облако, содержащее рутений-106, с выбросами предприятия «Маяк» в Челябинской области закончились ничем. К соответствующим заявлениям российских контролирующих органов, опровергающим эту версию, присоединилось также Международное агенство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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