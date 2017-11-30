20:32 30 ноября 2017 0

Продукты питания тщательно проверяют Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководитель Агентства ядерной безопасности Франции Пьер-Франк Цеве заявил о выявлении следов цезия в грибах, привезенных из России. Контроль над импортируемым продовольствием был усилен после так называемого «рутениевого скандала».

Между тем в середине сентября 2017 года повышенное содержание цезия было выявлено и в грибах, собранных непосредственно во Франции. Тогда это связали с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, пишет также РБК.

Как сообщало «URA.RU», попытки увязать облако, содержащее рутений-106, с выбросами предприятия «Маяк» в Челябинской области закончились ничем. К соответствующим заявлениям российских контролирующих органов, опровергающим эту версию, присоединилось также Международное агенство по атомной энергии (МАГАТЭ).