23:23 30 ноября 2017 0

Соседям ветерана все документы на огороды оформили без проблем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Близ подмосковного Красногорска в садоводческом некоммерческом товариществе «Архангельские сады» бывший военный летчик Николай Загородников пытается отвоевать у местных властей свой маленький надел земли. Документы на землю 90-летний ветеран оформляет уже три года — и все безуспешно.

Четыре сотки земли для ведения подсобного хозяйства он получил в 1979 году как сотрудник санатория «Архангельское». Но несколько лет назад встал вопрос о законном вступлении в права владения муниципальной землей. Загородников вместе с соседями начал сбор необходимых документов, оформил на участок кадастровый паспорт. В нем схема утверждена хоть и без права на возведение строений, но с разрешением на огородничество, передает портал «Подмосковье сегодня».

Летом 2014 года ветеран сдал документы на долгосрочную аренду участка, но ожидание затянулось. Более чем через полтора года выяснилось, что в кадастровом паспорте пропущена буква. Загородников исправил документы и вновь подал заявление. На этот раз ответ пришел быстрее, но после него у 90-летнего пенсионера ухудшилось здоровье: «Просьба удовлетворению не подлежит». Как выяснилось, участок не могут сдать под огород, поскольку отсутствует заключение о том, что земля находится в зоне сельскохозяйственного использования, а также из-за новой редакции Земельного кодекса РФ от 2015 года. Согласно ему, участки, выделяемые под огородничество, предоставляются в аренду без проведения торгов только на три года.

Эксперты считают, что «ветеран стал заложником ситуации». Если бы Загородников оформил документы после 2015 года по новым правилам, то бы закрепил за собой право на этот участок. «А теперь ему придется снова собирать пакет документов. Если муниципалитет ему действительно поможет, то вопрос можно решить довольно быстро», — считает юрист Артем Маслов.

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