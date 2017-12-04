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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
12:08  04 декабря 2017 0

Автор первого в мире SMS раскрыл, что написал в нем своему боссу

Клипарт., телефон, сотовый, nokia, нокия, нокиа
Первое SMS было отправлено с компьютераФото: Александр Мамаев © URA.RU

Разработчик компании Vodafone Нил Папуорт отправил свое первое SMS 25 лет назад. В сообщении, кторое он направил в 1992 году своему начальнику, значилось: «Счастливого Рождества»

Ответа не последовало, поскольку в то время телефоны могли только принимать сообщения. Нил отправил свой текст с компьютера. Тогда никто и подумать не мог, что проект будет настолько масштабным, пишут «Nation news». «Текстовые сообщения не были моим изобретением, я просто оказался счастливчиком, который отправил первое», — сказал Папуорт.

Спустя 20 лет была зафиксирована цифра в 151 миллиард SMS сообщений, которые были оправлены только в Англии. Впрочем, по мнению Папуорта, из-за прогресса технологий популярность «эсэмэсок» будет неминуемо снижаться.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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