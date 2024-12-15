Пушилин заявил о практически полном захвате огнеупорного комбината в Часовом Яре

Согласно заявлению главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, российские военные силы почти полностью взяли под контроль территорию огнеупорного завода в Часовом Яре. Однако, несмотря на это, Вооруженные силы Украины (ВСУ) все еще имеют возможность для оборонительных действий.
«Часов Яр: можно аккуратно пока что говорить об освобождении огнеупорного комбината. Почему аккуратно, потому что остается там еще высотная застройка, небольшая ее часть, тем не менее противник там еще может удерживаться. Но осознание у противника приходит, что перспектив особых нет. Ну а дальше мы видим, что серьезные опасения высказывают со стороны противника уже по самому населенному пункту, по городу Константиновка. Но это будет позже. Мы видим, что наши бойцы продолжают продвижение», — сказал глава ДНР на видеозаписи в своем telegram-канале.
Результат боев за Часов Яр уже предрешен, считает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. Об этом сообщал 360.ru. Как ранее писало URA.RU, российские военные взяли под контроль два населенных пункта в ДНР. По сообщению Министерства обороны РФ, им удалось освободить Веселый Гай и Пушкино.
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