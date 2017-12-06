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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Москвы
06:09  06 декабря 2017 0

СМИ: британские силовики предотвратили убийство Терезы Мэй. Террористы планировали взрыв и резню у резиденции

В подготовке покушения на премьер-министра участвовали два человекаФото: gov.uk

Спецслужбы Великобритании задержали двоих исламистов, которых подозревают в подготовке покушения на премьер-министра страны Терезу Мэй.

По мнению силовиков, как отмечает RT, два злоумышленника планировали подорвать самодельную бомбу около резиденции премьера, а после совершить атаку, вооружившись холодным оружием, перцовыми баллончиками и поясами смертников.

Бомбу исламисты намеревались спрятать в сумке, однако их план был сорван, благодаря действиям полиции и MI5 [контрразведка].

Сергей Демин
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