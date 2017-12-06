06:09 06 декабря 2017 0

В подготовке покушения на премьер-министра участвовали два человека Фото: gov.uk

Спецслужбы Великобритании задержали двоих исламистов, которых подозревают в подготовке покушения на премьер-министра страны Терезу Мэй.

По мнению силовиков, как отмечает RT, два злоумышленника планировали подорвать самодельную бомбу около резиденции премьера, а после совершить атаку, вооружившись холодным оружием, перцовыми баллончиками и поясами смертников.

Бомбу исламисты намеревались спрятать в сумке, однако их план был сорван, благодаря действиям полиции и MI5 [контрразведка].