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16 декабря 2017
15 декабря 2017
10:38  16 декабря 2017 0

Камера сняла «привидение» в старинном особняке. ВИДЕО

После обнаружения «призрака» в доме стали происходить загадочные вещиФОТО: Pixabay

Владелец старинной усадьбы в британском графстве Кент утверждает, что камеры зафиксировали привидение, которое разгуливает по его дому. Видео, на котором можно разглядеть нечто сверхъестественное опубликовано на YouTube.

На записи видно, как некая полупрозрачная субстанция дважды пересекает комнату, где установлена видеокамера. По словам владельца, раньше в этом доме располагался госпиталь, сообщает телеканал 360. Британец отметил, что установил камеры, чтобы следить за своими псами, но когда увидел, что они сняли был очень удивлен.

Кроме этого, после того, как «привидение» попало на камеры, в доме происходило еще несколько загадочных инцидентов, уточняет РИА «Новости». В частности, различные вещи, по его словам, падали на пол без видимой на то причины.

Ранее «привидение» заметили на фотографии Ново-Иерусалимского монастыря, напоминает «Русская планета». Однако позже пользователи соцсетей усомнились в предложенной версии, предположив, что призрак появился на снимке из-за испорченной оптики фотоаппарата.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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