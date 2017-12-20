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20 декабря 2017
19 декабря 2017
08:38  20 декабря 2017 0

Опасная болезнь грозит лишить россиян бананов

Пятерочка. Супермаркет. Челябинск., бананы, фрукты
Бананы вскоре могут исчезнуть из магазиновФото: Вадим Ахметов © URA.RU

С российских прилавков могут исчезнуть бананы. Всему виной грибковое заболевание, которое поставило под угрозу существование самого распространенного сорта банана в мире — кавендиша.

Как сообщают «Ведомости», грибок уже поразил более 30% азиатских и австралийских банановых плантаций и пробрался в Африку и на Ближний Восток. Самые крупные в мире плантации кавендиша находятся в Латинской Америке и на Карибах. Если болезнь доберется туда, производители потеряют миллиарды долларов. А покупатели останутся без бананов.

Грибок поражает и менее популярные сорта. В данный момент плантаторы ищут способы, как спасти популяцию.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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