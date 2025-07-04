Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что в Белграде утром полиция предотвратила попытки протестующих заблокировать движение на стратегически важных объектах города. Об этом он сообщил в эфире телеканала Pink.
«Участники [протестных] акций трижды пытались заблокировать съезд с одного из крупнейших мостов, а также другие стратегически важные направления, однако все такие действия были пресечены. <...> Мы не можем позволить, чтобы 925 человек блокировали жизненно важные артерии столицы», — отметил Дачич в эфире телеканала Pink. Изначально протестующие студенты в Белграде планировали полную блокаду города, а также полностью перекрыть все трассы. В частности, они пытались перекрыть съезд с одного из крупнейших мостов столицы.
Глава сербского МВД уточнил, что полиция действовала в рамках закона. Силовики для предотвращения блокады использовали только физическую силу. Она заключалась в том, что полицейские просто начинали двигаться в сторону протестующих без применения насилия.
Дачич также сообщил о ночной попытке группы митингующих проникнуть на территорию нефтеперерабатывающего завода компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). По словам министра, силы полиции находятся в полной готовности и располагают необходимыми ресурсами для поддержания общественного порядка в Белграде.
Акции протеста в Белграде проходят на фоне недавних массовых митингов студентов и оппозиции, которые 28 июня собрали около 36 тысяч человек с требованием досрочных выборов. Тогда участники шествия забрасывали полицейские кордоны предметами и пиротехникой у здания администрации президента, несмотря на призывы к сдержанности. Силовики усилили меры безопасности.
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