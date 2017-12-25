22:03 25 декабря 2017 0

Мутко взял тайм-аут на полгода Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-премьер РФ Виталий Мутко приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС) на шесть месяцев. Его в этом качестве будет замещать генеральный директор РФС Александр Алаев.

Виталий Мутко стал президентом РФС в сентябре 2015 года сроком на один год, напоминает также «Р-Спорт». Затем, собрав голосов больше, чем Валерий Газаев, он был переизбран в 2016 году — еще на четырехлетний срок. Александр Алаев занимал должность гендиректора Союза с 2013 года.

Тучи над головой Мутко стали сгущаться после дисквалификации МОК олимпийской сборной России. Ему было отказано в посещении Игр в Пхенчхане, после чего заговорили, что атака на функционера способна осложнить проведение Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.