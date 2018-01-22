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23 января 2018
22 января 2018
19:40  22 января 2018 10

Медведев утвердил стратегию, которая снизит смертность на дорогах до нуля

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Власти используют искусственный интеллект, чтобы снизить смертность на дорогахФото: depositphotos.com © URA.RU

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил стратегию снижения смертности на дорогах. Ее планируется уменьшить до нулевой отметки к 2030 году, следует из документа на сайте кабмина.

Программу снижения смертности на совещании у главы правительства представил вице-премьер РФ Игорь Шувалов. По его словам, на сегодняшний день в ДТП в России гибнет ежегодно свыше 13 человек на 100 тысяч населения. Чтобы снизить этот показатель, предполагается внедрить новые способы организации движения, более безопасный транспорт и привлечь технологии на базе искусственного интеллекта, сообщает «Национальная служба новостей».

Результатом реализации программы должно стать снижение смертности на дорогах в шесть раз к 2020 году и до нулевой отметки в 2030 году. Но главное, по мнению вице-премьера, что правительство занялось этой проблемой. «Впервые вводится к 2030 году цель о нетерпимости смертности на дорогах, то есть дойти до высоких стандартов европейских государств к 2024 году, а к 2030 году стараться, чтобы смертность была нулевой или к этому стремилась», — цитирует Шувалова «Федеральное агентство новостей».

Виктор Жуков
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