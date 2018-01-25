МИД Украины возмутил сюжет Euronews о Крыме без «оккупации»

МИД Украины призвал телеканал Euronews указать в сюжете о мастер-классе для детей в Крыму, что полуостров «незаконно» вошел в состав России. В ролике не было сказано, что территория полуострова была «оккупирована» или «аннексирована».
В сюжете показали, как российские военные провели учения для крымских школьников. Учащиеся на лекции узнали о самодельных взрывных устройствах и замаскированных бомбах, а также им показали, как обращаться с наземными минами. Материал можно было увидеть на крупнейшем европейском телеканале Euronews, при этом СМИ ни разу не назвали Крым «оккупированным», пишет «Федеральное агентство новостей».
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца, сообщает RT. В Twitter она написала: «Репортажи должны базироваться на фактах. Крым незаконно оккупирован Россией. Призываем Euronews привести материал в соответствие с законом». В Киеве видеоролик посчитали проявлением «зрады» (с укр. «предательство»). Кроме того, видео вызвало возмущение главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, который назвал сюжет «промыванием мозгов». Он написал в своем блоге, что в сюжете не было ни слова о незаконной аннексии Крыма.
Ранее «URA.RU» писало, что украинская сторона не собирается забирать с Крымского полуострова свою военную технику. Президент России Владимир Путин 11 января заявил, что Россия готова вернуть Украине военные корабли, авиационную технику, бронетехнику, которые еще есть в Крыму. В Москве отказ Киева посчитали политическим хамством.