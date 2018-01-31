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31 января 2018
12:12  31 января 2018 1

На Урале провайдеры тайно блокировали сайты крупных банков и торговых сетей

Роскомнадзор. Екатеринбург, роскомнадзор
Роскомнадзор выясняет обстоятельства блокировки законопослушных ресурсовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роскомнадзор зафиксировал случаи необоснованных блокировок российских интернет-ресурсов, в отношении которых никаких запретов не выносилось. По данным ведомства, особенно перестарались провайдеры на территории Тюменской области: там для пользователей оказались недоступны сайты крупных торговых сетей и банков.

В ходе выборочной проверки оказалось, что при использовании услуг одного из провайдерв, сайты компании «М-видео» и «Альфа-Банка» недоступны. Операторы получили письменные требования разобраться в ситуации от управлений Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, сообщает РБК.

Представители операторов связи в беседе с изданием отмечают, что блокировка безобидных ресурсов, как правило, происходит случайно — из-за технических нюансов. Например, при необходимости закрыть доступ к какой-либо странице по протоколу https — он не позволяет блокировать отдельную страницу, которая внесена в реестр, и провайдеру приходится блокировать весь сайт. Так, летом 2016 году под временную блокировку попал популярный ресурс Amazon.

«В целом, чем меньше оператор, тем меньше у него ресурсов разбираться с ошибками реестра, закупать системы, которые используются для фильтрации сетевого трафика. И, честно сказать, сваливать всю вину на этих операторов сложно. В работе реестра запрещенной информации много неразберихи», — отметил ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян в беседе с РБК.

Напомним, что Единый реестр запрещенной информации, в который попадают сайты с детской порнографией, экстремистским контентом, пропагандой употребления наркотиков, совершения суицида и другим противоправным контентом, ведется в России с ноября 2012 года. В списке уже более 100 тысяч записей.

Сергей Макеев
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