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04 февраля 2018
03 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:23  04 февраля 2018 0

Мужчина открыл стрельбу в ресторане в центре Москвы, после чего скрылся на «Мазерати»

Мужчина стрелял в своего обидчика, но попал в охранникаФото: pixabay

В ресторане в центре Москвы посетитель открыл стрельбу из пистолета, после чего скрылся на черной «Мазерати». В результате инцидента пострадал охранник заведения. В городе объявлен план «Перехват».

Все началось с конфликта между двумя посетителями столичного ресторана «Круазье». Сначала гости заведения громко ругались, после чего начали драться. Один из участников конфликта выскочил из ресторана к своему автомобилю «Мазерати», а вернулся уже с оружием, передает телеграм-канал Mash.

Мужчина открыл стрельбу, однако в своего обидчика так и не попал. Ранения получил охранник заведения. Сам стрелок сбежал с места происшествия.

Пострадавшего охранника осматривают врачи. Причины конфликта между посетителями пока неизвестны. К слову, помимо ущерба и ранения сотрудника, мужчины не оплатили счет за обед на 12 тысяч 375 рублей.

Валерия Романова
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