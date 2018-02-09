12:05 09 февраля 2018 3

Самолет с покойником приземлился в Кольцово в половине третьего ночи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолет с покойником на борту. Пассажир скончался в полете на борту рейса «Уральских авиалиний» Москва — Барнаул.

«Сегодня в 2.34 в аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку рейс Москва — Барнаул. Прибывшие к воздушному судну медики констатировали смерть пассажира. В 6.48 рейс продолжил полет в пункт назначения», — сообщил «URA.RU» директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских.

Как сообщил «URA.RU» источник в аэропорту, умершему пассажиру было 40 лет, он был жителем Башкирии. По предварительным данным, у него оторвался тромб на фоне обсессивно-компульсивного синдрома психоза. Психоз проявился на борту самолета сразу после взлета. Пассажир разбрасывал свои вещи, издавал нечленораздельные звуки, потом упал и у него начались конвульсии.