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16 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:36  16 февраля 2018 1

Центробанк решил запретить наружные табло с курсами валют

Банки Екатеринбурга. Обмен валют, курс валюты, обмен, мтс банк
Речь идет о всех видах информирования о курсе за пределами помещения банкаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В России с улиц могут исчезнуть наружные табло с курсами валют. Об этом сообщается в проекте Центробанка, опубликованном на сайте регулятора.

ЦБ хочет внести изменения в инструкцию 2010 года для банков, которым разрешено проводить валютные операции на территории России. Речь идет о запрете на размещение курсов «на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения, в котором расположен уполномоченный банк (филиал), крышах и иных конструктивных элементах здания, строения, сооружения, в котором находится помещение банка (филиала), или вне их».

Информация о соотношениях иностранных валют будет доступна только внутри банковских помещений. Как отмечает RT, Центробанк принимает замечания и предложения к проекту указания до 1 марта 2018 года.

Семен Гринберг
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