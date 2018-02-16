Центробанк решил запретить наружные табло с курсами валют

В России с улиц могут исчезнуть наружные табло с курсами валют. Об этом сообщается в проекте Центробанка, опубликованном на сайте регулятора.
ЦБ хочет внести изменения в инструкцию 2010 года для банков, которым разрешено проводить валютные операции на территории России. Речь идет о запрете на размещение курсов «на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения, в котором расположен уполномоченный банк (филиал), крышах и иных конструктивных элементах здания, строения, сооружения, в котором находится помещение банка (филиала), или вне их».
Информация о соотношениях иностранных валют будет доступна только внутри банковских помещений. Как отмечает RT, Центробанк принимает замечания и предложения к проекту указания до 1 марта 2018 года.