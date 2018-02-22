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23 февраля 2018
22 февраля 2018
22:33  22 февраля 2018 1

На выборы президента России набрали рекордное число наблюдателей

Единый день голосования 10 сентября 2017 года в РФ. Сургут, избирательный участок, избирательный кодекс, выборы, голосование
За ходом голосования на участках будут следить десятки тысяч людейФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Более 100 тысяч человек подали заявки, чтобы стать наблюдателями на выборах в марте 2018 года от общественных палат. И эта цифра постоянно увеличивается, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ.

ОП РФ и общественные палаты субъектов получили право направлять на избирательные участки независимых от политических партий наблюдателей в соответствии с поправками в закон «О выборах Президента Российской Федерации». Координировать эту работу планируется посредством ресурса общественныйнаблюдатель.рф. Также его будут использовать для отслеживания возможных нарушений во время выборов.

Основной целью ресурса является составление интерактивной карты всех жалоб. Кроме того, здесь ведется перепись наблюдателей, которые будут присутствовать на участках.

Игорь Чукреев
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