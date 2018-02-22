На выборы президента России набрали рекордное число наблюдателей

22:33 22 февраля 2018 1

За ходом голосования на участках будут следить десятки тысяч людей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Более 100 тысяч человек подали заявки, чтобы стать наблюдателями на выборах в марте 2018 года от общественных палат. И эта цифра постоянно увеличивается, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ.

ОП РФ и общественные палаты субъектов получили право направлять на избирательные участки независимых от политических партий наблюдателей в соответствии с поправками в закон «О выборах Президента Российской Федерации». Координировать эту работу планируется посредством ресурса общественныйнаблюдатель.рф. Также его будут использовать для отслеживания возможных нарушений во время выборов.

Основной целью ресурса является составление интерактивной карты всех жалоб. Кроме того, здесь ведется перепись наблюдателей, которые будут присутствовать на участках.