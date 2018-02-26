«Первый канал» показал кадр из компьютерной игры в сюжете о войне в Сирии

07:58 26 февраля 2018 0

Фанаты опознали вид из прицела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В передаче про войну в Сирии «Первый канал» использовал в качестве иллюстрации кадры, позаимствованные из компьютерной игры. По мнению игроков, они были взяты из шутера Arma 3.

Кадр обнаружили в выпуске программы «Воскресное время» от 25 февраля. Он был в сюжете о погибшем российском солдате Александре Пушкаренко, который получил звание Герой России за то, что наводил российских снайперов на цели в Пальмире. При этом на несколько секунд появляется вид из прицела, где отчетливо заметны полигональное окружение и нарисованная техника, передает TJournal.

Тем временем в Сирии продолжается масштабная военная операция. Как передает «Федеральное агентство новостей», в минувшие выходные ВКС РФ наносили удары по позициям боевиков в Хаме, а Сирийская арабская армия с союзными силами и при поддержке российской авиации вела обстрел позиций в Дамаске и атаковала «Тахрир аш-Шам».