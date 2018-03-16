00:12 16 марта 2018 0

На месте инцидента проводятся спасательные работы ФОТО: Twitter/Ryan Saavedra

В Майами (штат Флорида, США) упал пешеходный мост. Как сообщает местный телеканал WTVJ, есть погибшие, а также большое число пострадавших.

Мост, который не был еще достроен, находился рядом с кампусом Международного университета в Майами. Отмечается, что под обвалившейся конструкцией оказались припаркованные автомобили, передает RT.

В данный момент на месте происшествия ведутся спасательные работы. Информация о пострадавших уточняется. По данным канала FoxNews, ссылающемся на экстренные службы, к этому часу уже известно об одном погибшем.