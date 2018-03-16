Два российских города вошли в список самых дорогих в мире

06:33 16 марта 2018 0

Первым в списке самых «дешевых» городов оказался Дамаск Фото: depositphotos.com © URA.RU

Москва и Санкт-Петербург вошли в Топ-15 самых дорогих для проживания городов, поднявшись в мировом рейтинге сразу на шесть позиций. Лидером списка стал малазийский Сингапур, замыкает строки рейтинга сирийский Дамаск.

Как отмечают составители рейтинга — аналитики издания Economist Intelligence Unit (EIU), в качестве своеобразного эталона был использован уровень жизни в Нью-Йорке. Вслед за Сингапуром в тройку самых дорогих городов вошли Париж и Цюрих (они разделили второе место), а также китайский Гонконг. Десятку самых дорогих городов планеты замыкают израильский Тель-Авив и австралийский Сидней. Российские Москва и Санкт-Петербург расположились на 12 и 14 строчках рейтинга, набрав сразу по шесть пунктов, передает ТАСС.

Эксперты считают, что на положение российских городов повлияло укрепление рубля. При этом ни один американский город не вошел в Топ-10, что объясняется падением курса доллара. Список замыкают самые дешевые: кроме уже названного Дамаска сюда входят венесуэльский Каракас и казахстанский Алматы.