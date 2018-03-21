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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Москвы
00:50  21 марта 2018 0

Прах Стивена Хокинга захоронят рядом с могилами Дарвина и Ньютона

Церемония прощания с физиком-теоретиком состоится в КембриджеФОТО: Wikimedia Commons, NASA/Paul Alers

Прах известного британского физика-теоретика Стивена Хокинга будет захоронен в пантеоне Вестминстерского аббатства рядом с могилами Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона.

«Совершенно очевидно, что прах профессора Стивена Хокинга должен быть захоронен в аббатстве, рядом с другими знаменитыми учеными. Мы считаем важным, чтобы наука и религия работали вместе, чтобы попытаться решить великие загадки тайны жизни и Вселенной», — цитирует РБК декана Вестминстерского аббатства преподобного Джона Холла.

Церемония прощания с ученым пройдет в Кембридже. Помимо этого, 31 марта, состоится поминальная служба в университетской церкви Святой Марии, передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, Стивен Хокинг скончался 14 марта на 77-м году жизни в своем доме в Кембридже.

Стивен Хокинг страдал параличом, после ряда операций он утратил способность разговаривать. Друзья подарили ему ему синтезатор речи, с помощью которого он мог общаться с людьми. Физик-теоретик стал известен на весь мир после публикации бестселлера «Краткая история времени». Он также изучал теорию черных дыр и возникновения мира в результате Большого взрыва. Кроме этого ученый был знаменит своими научными прогнозами относительно будущего человечества.

Александр Черноскутов
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