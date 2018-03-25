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25 марта 2018
24 марта 2018
11:00  25 марта 2018 0

США встревожены строительством моста между Россией и КНДР

Северная Корея, КНДР, Евровидение, северная корея, северокорейские солдаты, военный парад в пхеньяне
Северная Корея больше не хочет провозить грузы через китайскую границуФото: depositphotos.com © URA.RU

Между Россией и КНДР будет построен мост, чтобы поставлять грузы в обход китайской территории. Сейчас идея проходит начальную стадию согласования. Развитию проекта мешают санкционные меры ООН, направленные на сдерживание Северной Кореи.

По информации The Washington Post, на минувшей неделе представители российской стороны обсудили с северокорейскими партнерами строительство нового моста. Положительные договоренности вызвали беспокойство в Вашингтоне. Предполагается, что сооружение будет возведено через реку Туманная на Дальнем Востоке, где проходит так называемый «Мост Дружбы», построенный в 1959 году.

В настоящее время между КНДР и КНР работают 23 автомобильных пропускных пункта, а с Россией ни одного, напоминает агентство Nation News. «На данный момент, когда мы импортируем товары, они проходят не через российскую границу, а через Китай. Это серьезно удлиняет дорогу», — приводит RT слова вице-премьера Северной Кореи Ро Ту Чоля.

Ранее в разговоре с российской делегацией председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам сообщил, что Северная Корея готова сесть за стол переговоров с США, но только если ее признают ядерной державой. Координатор российской дипломатической миссии Казбек Тайсаев заявил, что у него сложилось впечатление, будто «только Россия» может быть гарантом этих переговоров, пишет «Ридус».

Семен Гринберг
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