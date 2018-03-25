12:20 25 марта 2018 0

Звезда «Дома-2» вдохновила молдавского художника Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Художник из Татарстана нарисовал певицу Ольгу Бузову в стрингах и с шестью руками. Творение, созданное в стиле ассоциативный реализм, привлекло внимание СМИ.

Автор произведения — молодой художник Кристиан Апостол — родился в Молдавии, а затем учился в Португалии. В Нижнекамск он переехал из-за любви — молодой человек влюбился в местную девушку.

Как признается Апостол, он поражен способностью Бузовой делать несколько дел одновременно. «Она успевает делать столько, сколько не может ни один обычный человек: время над ней не властно. <…> Многие спрашивают, почему Оля в трусах, но я и сам не знаю: я рисовал, как подсказывала душа. Мне кажется, там важнее цвет, ведь синий — это символ чистоты, искренности и верности», — приводит портал «Шторм» его слова.

Судя по социальным сетям, Ольга Бузова еще не в курсе, что ее увековечили на полотне. В последних записях на своей странице в Instagram она благодарит московскую публику за теплый прием на сольном концерте и демонстрирует белье для спа-процедур, напоминает агентство Nation News.