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25 марта 2018
24 марта 2018
12:20  25 марта 2018 0

Шестирукую Бузову в стрингах увековечили на картине. ВИДЕО

Бузова Ольга, бузова ольга
Звезда «Дома-2» вдохновила молдавского художникаФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Художник из Татарстана нарисовал певицу Ольгу Бузову в стрингах и с шестью руками. Творение, созданное в стиле ассоциативный реализм, привлекло внимание СМИ.

Автор произведения — молодой художник Кристиан Апостол — родился в Молдавии, а затем учился в Португалии. В Нижнекамск он переехал из-за любви — молодой человек влюбился в местную девушку.

Как признается Апостол, он поражен способностью Бузовой делать несколько дел одновременно. «Она успевает делать столько, сколько не может ни один обычный человек: время над ней не властно. <…> Многие спрашивают, почему Оля в трусах, но я и сам не знаю: я рисовал, как подсказывала душа. Мне кажется, там важнее цвет, ведь синий — это символ чистоты, искренности и верности», — приводит портал «Шторм» его слова.

Судя по социальным сетям, Ольга Бузова еще не в курсе, что ее увековечили на полотне. В последних записях на своей странице в Instagram она благодарит московскую публику за теплый прием на сольном концерте и демонстрирует белье для спа-процедур, напоминает агентство Nation News.

Семен Гринберг
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