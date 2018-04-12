Трамп рассказал о подходе своей команды к расследованию «российского вмешательства»

23:43 12 апреля 2018 0

Президент США намерен сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава США Дональд Трамп заявил, что его команда использовала «беспрецедентный» подход в сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером, занимающимся расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Об этом он написал в четверг, 12 апреля, на своей странице в Twitter.

«Я согласился с беспрецедентно дисциплинированным подходом, который мы [команда адвокатов Трампа] использовали с Робертом Мюллером (в отличие от Клинтонов!). Я полностью уверен в [адвокате] Тае Кобе и был проинформирован о каждом этапе расследования», — приводит слова Трампа «Газета.ру».

Подтвердив, что он готов сотрудничать с Мюллером в расследовании, американский лидер дал понять, что не собирается увольнять спецпрокурора, о чем иногда пишут американские СМИ, передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, российские власти уже неоднократно опровергали обвинения в попытках повлиять на американские выборы в 2016 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».