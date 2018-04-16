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16 апреля 2018
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Главные новости Москвы
02:06  16 апреля 2018 0

Составлен рейтинг лучших российских внедорожников

Эксперты предпочли отдать первое место автомобилю LADA 4×4ФОТО: Википедия, M 93

Автоэксперты составили список лучших внедорожников российского производства, которые заслуживают внимания отечественного потребителя. В рейтинг попали шесть транспортных средств.

На первом месте оказалась LADA 4×4. Аналитики выбрали именно этот автомобиль благодаря достаточно большому клиренсу (205 мм), полному приводу, а также бюджетной цене. На второй строчке расположилась Chevrolet Niva, однако, у машины есть небольшой минус — устаревший 1.7 литровый моторе мощностью 80 лошадиных сил. Замыкает тройку лидеров УАЗ «Патриот», передает ФБА «Экономика сегодня».

Четвертую позицию заняли сразу два внедорожника — лёгкий грузовик ГАЗ 4WD и микроавтобус Соболь 4×4. На пятом месте оказался проверенный временем многоцелевой УАЗ 2206, получивший в народе прозвище «Буханка», пишут Nation News.

Ранее «URA.RU» сообщало, что аналитики решили подсчитать, какие именно транспортные средства чаще всего продавались в России в первом квартале текущего года. Абсолютным рекордсменом стала южнокорейская марка Kia Rio.

Александр Черноскутов
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