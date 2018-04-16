Составлен рейтинг лучших российских внедорожников

Автоэксперты составили список лучших внедорожников российского производства, которые заслуживают внимания отечественного потребителя. В рейтинг попали шесть транспортных средств.
На первом месте оказалась LADA 4×4. Аналитики выбрали именно этот автомобиль благодаря достаточно большому клиренсу (205 мм), полному приводу, а также бюджетной цене. На второй строчке расположилась Chevrolet Niva, однако, у машины есть небольшой минус — устаревший 1.7 литровый моторе мощностью 80 лошадиных сил. Замыкает тройку лидеров УАЗ «Патриот», передает ФБА «Экономика сегодня».
Четвертую позицию заняли сразу два внедорожника — лёгкий грузовик ГАЗ 4WD и микроавтобус Соболь 4×4. На пятом месте оказался проверенный временем многоцелевой УАЗ 2206, получивший в народе прозвище «Буханка», пишут Nation News.
Ранее «URA.RU» сообщало, что аналитики решили подсчитать, какие именно транспортные средства чаще всего продавались в России в первом квартале текущего года. Абсолютным рекордсменом стала южнокорейская марка Kia Rio.