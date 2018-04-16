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16 апреля 2018
15 апреля 2018
Главные новости Москвы
05:08  16 апреля 2018 0

СМИ: на ремонт противопожарной системы в «Зимней вишне» пожалели семь миллионов

Кемерово. День 3-ий, последствия пожара, тц зимняя вишня
Страшный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 мартаФото: Данил Айкин © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Собственники ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово не нашли семи миллионов рублей, чтобы устранить неполадки в противопожарной системе, выявленные почти два года назад. Об этом рассказал близкий к расследованию уголовного дела о пожаре «Зимней вишни».

Как сообщается, два года назад сменилась компания, которая обслуживала противопожарную систему торгового центра: директор «Системного интегратора» Игорь Полозизенко (в настоящее время находится под арестом) заключил договор с компанией-собственником ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат». Отмечается, что обслуживанием и установкой системы продолжала заниматься томская компания «Альфа».

После этого провели проверку, с помощью которой выявили многочисленные неполадки, допущенные еще при установке оборудования. Оно не соответствовало нормативной документации, ГОСТам, а также СНИПам. Полозизенко рассказал об этом собственнику, однако, необходимых для устранения проблемы денежных средств в размере семи миллионов рублей предоставлено не было. Все выявленные недостатки фиксировали в специальном журнале, а также устраняли в течение нескольких часов. Примечательно, что последний сбой в системе был 19 марта. По имеющейся информации, оборудование с самого начала монтировали с нарушениями. К примеру, пути подачи воды в систему пожаротушения установили таким образом, что в холодное время года трубы попросту перемерзали, пишет «Коммерсант».

Напомним, страшная трагедия произошла 25 марта на четвертом этаже кемеровского ТРК «Зимняя вишня». В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Александр Черноскутов
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