СМИ: на ремонт противопожарной системы в «Зимней вишне» пожалели семь миллионов

05:08 16 апреля 2018 0

Страшный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта Фото: Данил Айкин © URA.RU

Собственники ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово не нашли семи миллионов рублей, чтобы устранить неполадки в противопожарной системе, выявленные почти два года назад. Об этом рассказал близкий к расследованию уголовного дела о пожаре «Зимней вишни».

Как сообщается, два года назад сменилась компания, которая обслуживала противопожарную систему торгового центра: директор «Системного интегратора» Игорь Полозизенко (в настоящее время находится под арестом) заключил договор с компанией-собственником ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат». Отмечается, что обслуживанием и установкой системы продолжала заниматься томская компания «Альфа».

После этого провели проверку, с помощью которой выявили многочисленные неполадки, допущенные еще при установке оборудования. Оно не соответствовало нормативной документации, ГОСТам, а также СНИПам. Полозизенко рассказал об этом собственнику, однако, необходимых для устранения проблемы денежных средств в размере семи миллионов рублей предоставлено не было. Все выявленные недостатки фиксировали в специальном журнале, а также устраняли в течение нескольких часов. Примечательно, что последний сбой в системе был 19 марта. По имеющейся информации, оборудование с самого начала монтировали с нарушениями. К примеру, пути подачи воды в систему пожаротушения установили таким образом, что в холодное время года трубы попросту перемерзали, пишет «Коммерсант».

Напомним, страшная трагедия произошла 25 марта на четвертом этаже кемеровского ТРК «Зимняя вишня». В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.