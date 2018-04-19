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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
23:03  19 апреля 2018 0

В Росавиации нашли ошибку, ставшую роковой для рухнувшего в Подмосковье Ан-148

Система Ан-148 подавала три сигнала о том, что обогрев датчиков отключенФото: Википедия
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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В Росавиации нашли ошибку, ставшую роковой для самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний». Как установили эксперты ведомства, пилоты сначала «отложили» проверку системы обогрева датчиков скорости самолета перед взлетом (этого требовало руководство по полетам «Саратовских авиалиний»), а затем попросту забыли выполнить этот пункт инструкции.

Согласно руководству по полетам, проверка датчиков выполняется не на этапе «На исполнительном старте», а непосредственно перед взлетом по карте контрольной проверки «Перед взлетом», передает Daily Storm. В отчете ведомства отмечается, что сначала пилоты действовали по инструкции. В 11:20 диспетчер разрешил «занять исполнительный старт». «В 11:21 экипажем было получено разрешение на выполнение взлета. Экипаж подтвердил получение информации и приступил к взлету. Карта контрольной проверки „Перед взлетом“ не выполнялась», — следует из документа. Спустя две с половиной минуты после отрыва от земли появились расхождения в показаниях датчиков и на борту начала развиваться «особая ситуация».

Наряду с сигналами об отсутствии обогрева датчиков система указывала на отказ топливного насоса одного из двигателей, на незапертую дверь и проблему с антиобледенительной системой. Эти сигналы могли были быть вызваны неверной работой непроверенных датчиков. По словам специалиста в области авиации, пилоты привыкли летать с подобными «отказами» из-за особенностей модели самолета. Он добавил, что систему обогрева Ан-148 могли включать непосредственно перед взлетом из-за рисков перегрева.

Согласно предварительной версии крушения, именно обледенение датчиков и их неверные показания в полете привели к замешательству экипажа и неверным действиям пилотов. Напомним, самолет разбился 11 февраля в районе деревни Аргуново. Лайнер направлялся из Домодедово в Орск. На боту находился 71 человек, никто не выжил.

Ксения Томашова
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