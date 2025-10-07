Президент Казахстана Токаев поздравил Путина с днем рождения

Срочная новость
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев поздравил главу российского государства Владимира Путина с 73-летием. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана.
Токаев подчеркнул важную роль Путина в развитии стратегического партнерства между Астаной и Москвой. Сообщается, что разговор двух лидеров прошел по телефону.
Ранее российского лидера поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В ходе беседы главы государств обсудили не только поздравления, но и актуальные вопросы двусторонних отношений.
