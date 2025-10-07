Боевой дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС

Боевой беспилотник ВСУ попытался атаковать градирню энергоблока №6 Нововоронежской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».
«В ночь с 6 на 7 октября в районе расположения Нововоронежской АЭС техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что из-за столкновения с башенной испарительной градирней энергоблока произошла детонация БПЛА.
Разрушений и пострадавших нет, на градирне от последствий детонации остался темный след. Сейчас на Нововоронежской АЭС продолжают работу энергоблоки №4, 5 и 6, а энергоблок №7 находится в плановом ремонте с 4 октября. Совокупная мощность действующих энергоблоков составляет 2 556 МВт.
В начале года ВСУ уже атаковали Нововоронежскую АЭС. Дрон был сбит системой ПВО около часа ночи по местному времени. Ранее аналогичные инциденты были зафиксированы в районе Курской и Смоленской АЭС.
