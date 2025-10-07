Путину в день рождения позвонил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.
«Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России», — сказано в сообщении пресс-службы. Новость опубликована в telegram-канале.
Во время разговора главы государств обсудили дальнейшее развитие двусторонних связей. Особенно были затронуты вопросы по практическим аспектам реализации договоренностей.
Ранее сообщалось, что Путина поздравил и лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Президент России выразил благодарность Алиеву. Во время беседы лидеры двух стран затронули не только тему поздравлений, но и рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества.
