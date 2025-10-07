Путину в день рождения позвонил Токаев

Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Токаев поздравил Путина с днем рождения и обсудил дальнейшее сотрудничество
Токаев поздравил Путина с днем рождения и обсудил дальнейшее сотрудничество Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

«Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России», — сказано в сообщении пресс-службы. Новость опубликована в telegram-канале.

Во время разговора главы государств обсудили дальнейшее развитие двусторонних связей. Особенно были затронуты вопросы по практическим аспектам реализации договоренностей.

Ранее сообщалось, что Путина поздравил и лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Президент России выразил благодарность Алиеву. Во время беседы лидеры двух стран затронули не только тему поздравлений, но и рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана. «Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России», — сказано в сообщении пресс-службы. Новость опубликована в telegram-канале. Во время разговора главы государств обсудили дальнейшее развитие двусторонних связей. Особенно были затронуты вопросы по практическим аспектам реализации договоренностей. Ранее сообщалось, что Путина поздравил и лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Президент России выразил благодарность Алиеву. Во время беседы лидеры двух стран затронули не только тему поздравлений, но и рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...