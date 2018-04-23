В администрации президента России опровергли отставку главы Хакасии

Информация РБК о готовящейся отставке главы республики Хакасия не соответствует действительности, сообщил «URA.RU» источник в администрации президента России. Внутриполитический блок администрации — управление внутренней политики — не готовит отставку главы Хакасии Виктора Зимина.
Ранее РБК сообщало, что Зимина якобы отправляют в отставку из-за низких рейтингов. Издание уточняло, что уже подготовлен, но еще не подписан указ главы государства Владимира Путина. По другим данным, Зимин планировал сложить свои обязанности после инаугурации российского лидера, 7 мая.
Информация о возможной отставке Зимина появилась на фоне решения, которое 1 апреля принял губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где жертвами пожара стали 60 человек, в том числе 41 ребенок, он подал в отставку. Путин принял ее и назначил врио главы Кузбасса вице-губернатора Сергея Цивилева. Тулеев сам обратился к президенту с просьбой снять его с должности, потому что, по его словам, с «таким тяжелейшим грузом работать дальше нельзя».