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27 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:53  27 апреля 2018 0

Дерипаска отказался от контроля над «Русалом» из-за санкций США

Открытие шахты Черемуховская Глубокая. Североуральск, русал, шахтеры
У крупнейшего мирового производителя скоро сменится собственникФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров и вдвое снизить свой пакет акций в компании En+ Group. Через эту организацию миллиардер контролировал «Русал», который из-за него оказался под санкциями.

О том, что Дерипаска согласился покинуть компанию, сегодня сообщила пресс-служба En+ Group. Согласно заявлению на сайте организации, это делается во исполнение требований управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

Компании En+ Group принадлежит 48% акций «Русала». По акционерному соглашению, этот пакет позволяет ей полностью контролировать предприятие. В свою очередь, Олегу Дерипаске в En+ принадлежит 50%.

Ранее минфин США пообещал, что исключит «Русал» из санкционного списка, если Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию. Это объяснялось тем, что претензии американского правительства касаются непосредственно бизнесмена, а не его активов, напоминает телеканал RT.

Игорь Чукреев
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