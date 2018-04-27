Дерипаска отказался от контроля над «Русалом» из-за санкций США

Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров и вдвое снизить свой пакет акций в компании En+ Group. Через эту организацию миллиардер контролировал «Русал», который из-за него оказался под санкциями.
О том, что Дерипаска согласился покинуть компанию, сегодня сообщила пресс-служба En+ Group. Согласно заявлению на сайте организации, это делается во исполнение требований управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США.
Компании En+ Group принадлежит 48% акций «Русала». По акционерному соглашению, этот пакет позволяет ей полностью контролировать предприятие. В свою очередь, Олегу Дерипаске в En+ принадлежит 50%.
Ранее минфин США пообещал, что исключит «Русал» из санкционного списка, если Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию. Это объяснялось тем, что претензии американского правительства касаются непосредственно бизнесмена, а не его активов, напоминает телеканал RT.