WP: в Германии предложили создать запас равиоли на случай войны с РФ

Германия рассматривает возможность создания национального резерва консервированных продуктов на случай военного конфликта с Россией. С такой инициативой выступил министр сельского хозяйства и продовольствия ФРГ Алоис Райнер. По его словам, новый резерв должен включать готовые к употреблению блюда, например консервированные равиоли и чечевицу.
"Сейчас мы находимся в ситуации с безопасностью, которая заставляет всех нас задуматься. Для меня важно, что, помимо поставок военной техники, важную роль играет также продовольственная безопасность", — уточнил Райнер его слова передает The Washington Post. Журналисты отмечают, что помимо технического и военного оснащения следующий пункт в списке — стратегический резерв равиоли.
"Танки? В производстве. Ракеты? Заказаны. Равиоли? Все ещё готовлю", — иронично отметили авторы материала. Стоимость инициативы оценивается в 105 миллионов долларов.
Причиной пересмотра подхода к стратегическим запасам стали оценки правительства Германии. По их мнению, к 2029 году Россия может быть готова нанести удар по стране — члену НАТО.
По данным издания, текущие резервы Германии состоят преимущественно из необработанных продуктов: зерновых, чечевицы и других базовых ингредиентов. Министр подчеркнул, что на их приготовление в условиях кризиса может уйти слишком много времени, что делает такие запасы менее эффективными для быстрого реагирования. Новый план предполагает закупку консервированной продукции, которую можно употребить сразу после разогрева.
Ранее Германия уже предпринимала шаги по усилению своей безопасности на фоне опасений эскалации конфликта с Россией. В стране обсуждали переброску военных инструкторов в Польшу для подготовки украинских бойцов и скрытную поддержку поставок вооружения Украине.
