Определен капитан сборной России в товарищеском матче с командой Катара

В роли капитана сборной России в матче с Катаром выйдет Александр Головин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча началась в 18:15 по московскому времени
Встреча началась в 18:15 по московскому времени Фото:

Полузащитник европейского клуба «Монако» Александр Головин будет капитаном сборной России в грядущем товарищеском матче со сборной Катара. Информацию об этом опубликовала пресс-служба сборной России по футболу. 

Помимо роли капитана, в telegram-канале был также продемонстрирован стартовый состав команды. В пресс-службе заявили, что с первых минут на поле выйдут: Матвей Сафонов в роли вратаря, Александр Сильянов, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Даниил Круговой, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и братья Антон и Алексей Миранчуки. Матч начался в 18:15 по московскому времени.

Отмечается, что за 2025 год российская национальная команда провела пять товарищеских матчей. Три из них были закончены победой. А оставшиеся два закончились с ничейным результатом. Об этом сообщает «Чемпионат».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полузащитник европейского клуба «Монако» Александр Головин будет капитаном сборной России в грядущем товарищеском матче со сборной Катара. Информацию об этом опубликовала пресс-служба сборной России по футболу.  Помимо роли капитана, в telegram-канале был также продемонстрирован стартовый состав команды. В пресс-службе заявили, что с первых минут на поле выйдут: Матвей Сафонов в роли вратаря, Александр Сильянов, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Даниил Круговой, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и братья Антон и Алексей Миранчуки. Матч начался в 18:15 по московскому времени. Отмечается, что за 2025 год российская национальная команда провела пять товарищеских матчей. Три из них были закончены победой. А оставшиеся два закончились с ничейным результатом. Об этом сообщает «Чемпионат».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...