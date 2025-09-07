Определен капитан сборной России в товарищеском матче с командой Катара

Полузащитник европейского клуба «Монако» Александр Головин будет капитаном сборной России в грядущем товарищеском матче со сборной Катара. Информацию об этом опубликовала пресс-служба сборной России по футболу.
Помимо роли капитана, в telegram-канале был также продемонстрирован стартовый состав команды. В пресс-службе заявили, что с первых минут на поле выйдут: Матвей Сафонов в роли вратаря, Александр Сильянов, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Даниил Круговой, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и братья Антон и Алексей Миранчуки. Матч начался в 18:15 по московскому времени.
Отмечается, что за 2025 год российская национальная команда провела пять товарищеских матчей. Три из них были закончены победой. А оставшиеся два закончились с ничейным результатом. Об этом сообщает «Чемпионат».
